Dieta detox post feste | la tecnica slimming di Benedetta Parodi

(Di sabato 14 gennaio 2023) La conduttrice tv e food influencer ha iniziato unalight per rientrare nei vestiti dopo aver preso i classici chiletti tra Natale e l'Epifania

di gennaio2023: i cibi da evitare. Le feste natalizie appena concluse ci hanno lasciato nel cuore tanti bei ricordi, ma anche qualche chilo in più sulla bilancia e, diciamoci la verità, ...mediterranea di gennaio: integratore Ai benefici dellamediterranea si può associare un ... stimola il metabolismo permettendo così un dimagrimento rapido, ha proprietà depuranti e...A gennaio stiamo tutti a dieta. O ci proviamo. Ma se la voglia di uscire resta, ecco 10 buoni indirizzi in cui mangiare bene e leggero ...È caccia alla dieta che funziona di più per perdere i chili accumulati durante le feste. I consigli del nutrizionista che invita a diffidare dei ...