Di Lorenzo da applausi | “Spalletti ci ha portato mentalità vincente”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il Napoli vince una partita storica, emozionante contro una Juventus dominata dal primo all’ultimo minuto. Un cinque a uno senza storie e senza precedenti. Un messaggio netto e chiaro al campionato da parte della squadra diche adesso può davvero iniziare a sognare. Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, il Capitano Giovanni Diha commentato il match appena vinto DiDi: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile” Le sue parole: “Diciamo che si respirava un’aria di serenità, di convinzione. Il mister l’ha preparata benissimo e ci è venuto tutto bene. Siamo stati bravi a fare quello che ci chiede il mister e abbiamoa casa la vittoria. Stasera si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato insieme: noi in campo, i tifosi ...

