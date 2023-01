“Devi stare più dalla parte mia” | tra Oriana Marzoli e Wilma è nata un’alleanza

Leggi su 361magazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’alleanza tra: ecco cosa è emerso durante il confronto tra le due VIP TraGoich è appenanella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore le due coinquiline si sono confrontate su Daniele Dal Moro e gli ultimi avvenimenti accaduti tra l’influencer e Daniele. Leggi anche –> Totti e Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: ipotesi accordo tombale In cucinasi sfoga con. “Lui mi ha detto che non vuole quando tu ti avvicini e dici: “Ti devo parlare” non vuole questo, dice che sedire qualcosa ladire chiara e tonda” dichiarainoltre aggiunge: “Un conto è che ci parliamo sotto le ...