Destino infame | chi è morto solo 6 giorni dopo Gianluca Vialli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023)seila morte dise ne va un suo caro amico, Donato Ranni, 52 anni e dirigente calcistico in Abruzzo. Ranni, beffa del, si è spento per un tumore, unche lo ha legato a quello dell'ex capitano della Juventus. Le strade dei due si sono incontrate nel 2015, Ranni dirigente del Carunchio incontrònel 2015 mentre allenava la squadra insieme a Lorenzo Amoruso. In tanti, dagli amici ai familiari, sottolineano questo drammatico scherzo delche in soli 6si è portato viae Ranni: "Per Donato quella esperienza era stata una sorta di coronamento della sua avventura sportiva ricorda Mario Marianacci, in quegli ...