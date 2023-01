Denuncia in azienda | gli imprenditori chiedono coraggio ma premiano la codardia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gli atti disono eventi poco diffusi nelle grandi imprese ma assolutamente rari nelle piccole realtàali. Glimalaladdove l’audacia della segnalazione intacchi i (dis)valori di quella. Un capo-officinala corruzione che domina al vertice dell’per la fornitura del magazzino e viene licenziato. Una giovane collaboratrice rifiuta di lavorare per il progetto che sta a cuore al suo capo perché pensa che potrebbe gettare discredito sull’organizzazione e viene valutata come una piantagrane. Un amministratore sollecita il CdA – malgrado l’opposizione di altri membri che si dichiarano contrari – a investire in tecnologie ambientali ...

