Delli Carri sull’ex palazzo Inps | “Se il sindaco e la giunta mi avessero ascoltato…”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuando ha ricoperto la carica di consigliera comunale, Deliaha tenuto sempre l’occhio vigiledi via Calandra. In questi giorni l’argomento è tornato d’attualità, ed allora la candidata alle ultime elezioni comunali in quota Città Aperta ha tenuto a dire la sua sulla vicenda: “Leggere del sequestro preventivo del cantiere di Via Calandra, nell’area ex, automaticamente fa scattare nella mente tanti se e tanti ma. La vicenda delexdi via Calandra è la prova che l’assenza di dialogo con l’opposizione, che è la cifra del governo cittadino di Benevento, non riguarda la filosofia della politica, ma impatta sulla capacità amministrativa di un Ente.Considerare un oltraggio ...