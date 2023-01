Decreto Legge 14 gennaio 2023 | n 5 ovvero come la Meloni prende per il naso gli italiani

(Di sabato 14 gennaio 2023) ... nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. In base a quanto sinei preliminari del dl, la premierimputa l'aumeto dei prezzi ...

Il Post

... nel 2021, del provvedimento), il ministro della Giustizia Carlo Nordio procede per. Per effetto dellascritta dalla Guardasigilli di Draghi , infatti, i reati contro il patrimonio in ...Quello sopra riportato è l'involontariamente comico incipit deldel 14 gennaio 2023 con le "disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento ... Il Senato ha approvato il decreto-legge che proroga fino alla fine del 2023 l’autorizzazione a inviare armi all’Ucraina Pubblicato il decreto legge su trasparenza prezzi carburante: per i lavoratori nuovo buono benzina non imponibile e torna il bonus trasporti da 60 euro ...Sarà destinato alle persone con reddito inferiore ai 20mila euro, non più 35mila come nella versione precedente della misura.