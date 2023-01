Davos | globalizzazione in crisi | al World Economic Forum dominano le autocrazie

(Di sabato 14 gennaio 2023) Fra Stati Uniti e Cina si alzano barriere commerciali, le filiere globali dell’industria non si sono mai riprese del tutto dalla pandemia e, così, aldisi fanno spazio Paesi con meno peso specifico o monarchie assolutiste come gli Emirati Arabi Uniti

Oltre alle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina, l'elite di Davos sarà chiamata ad affrontare bassa crescita, bassi investimenti globali e de-globalizzazione, sviluppo rapido. Il WEF di Davos ha ricevuto sovente critiche legate alla sua natura e il libero scambio commerciale. Davos 2023: ecco i temi sul tavolo in questa edizione del Forum. Per l'Italia presente solo il ministro Valditara, assente Giorgia Meloni.