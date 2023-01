Davide Ferrerio | in coma dopo il pestaggio | chiesto il processo per tre indagati

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ne dà conto la Gazzetta del Sud. Il giovane in quei giorni si trovava in Calabria per trascorrere le vacanze assieme ai parenti; scambiato per un'altra persona , fu pestato brutalmente tanto da ...

BOLOGNA - La Procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio delle tre persone imputate per il pestaggio che ha ridotto in fin di vita il 21enne bolognese, avvenuto a Crotone l'11 agosto scorso. Ne dà conto la Gazzetta del Sud. Il giovane in quei giorni si trovava in Calabria per trascorrere le vacanze assieme ai parenti; scambiato per ...La Procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per tre degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla brutale aggressione subita nell'agosto scorso da(QUI) , il 21enne di origini calabresi allora in vacanza con la famiglia , e che da dopo il fatto si trova in coma nell'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Il pm pitagorico ...Nicolò Passalacqua è accusato di tentato omicidio per aver picchiato selvaggiamente il giovane. Rischiano di andare a giudizio (per concorso anomalo) anche le madre ragazza al centro vicenda e un rome ...Il 21enne bolognese vittima di un'aggressione a Crotone per uno scambio di persona: la Procura calabrese vuole il rinvio a giudizio per Passalacqua, un ...