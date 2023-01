Dante di destra Le parole di Sangiuliano smascherano l' egemonia della sinistra

la Repubblica

Commenta per primo ' Il fondatore del pensiero diin Italia è statoAlighieri. Laha cultura, deve solo affermarla'. A dirlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , nel corso del suo intervento all'evento ' Pronti, candidati al via ', ...MILANO. "So di dire una cosa molto forte, ma penso che il fondatore del pensiero diitaliano siaAlighieri ", dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano . Ospite della kermesse milanese di FdI in vista delle regionali, Sangiuliano ha esposto la sua filosofia: non ... Sangiuliano: "Dante è il fondatore del pensiero di destra italiano". Un caso le parole del ministro della Cul… Secondo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il pensiero di destra italiano si deve a Dante. Le reazioni del mondo della politica e non solo ...Intervistato a MilanTv dopo il pareggio con il Lecce, Sergino Dest ha commentato così la prestazione: "Volevamo i tre punti. Loro sono partiti meglio di noi, con più fame, ...