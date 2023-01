Danone | 3 associazioni per l’ambiente fanno causa in Francia | “Ha piani inefficienti per ridurre la plastica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Treinhanno portato in tribunaleper l’inquinamento da, grazie a una legge nazionale, unica nel suo genere, che impone alle aziende diil proprio impatto ambientale. Il colosso lattiero-caseario di Parigi è accusato “di non essere all’altezza dei suoi doveri” di contrasto alla crisi climatica: non ha ancora un “piano serio” per “eliminare gli imballaggi monouso”, spiega in un comunicato Rosa Pritchard, avvocato di ClientEarth, uno dei gruppi coinvolti insieme a Surfrider Europe e Zero Waste France. “Nonostante la chiara preoccupazione degli esperti di clima e salute e dei consumatori, e l’obbligo legale di affrontare il problema”,consuma un peso pari a 74 volte quello della Torre Eiffel in bottigliette, vasetti di yogurt e altri ...