Daniele fa pace con Oriana ma non si fida | anche Giaele fa arrabbiare l’amica | “Non vorrei che lui fosse il tuo piano B” – VIDEO

Blog Tivvù

Di nuovo(o quasi) tra Oriana Marzoli eDal Moro al Grande Fratello Vip . Dopo il nuovo litigio perché l'imprenditore veneto non si fida della venezuelana (troppo amica di Onestini ), i due si ......agonia di 50 giorni in seguito a un colpo di pistola esploso da un ex ultrà della Roma -De ... Da allora è come se fosse stato scritto che tra le due tifoserie non ci sarebbe mai stata, la ... Daniele fa pace con Oriana ma non si fida, anche Giaele mostra diffidenza Daniele Dal Moro fa pace con Oriana ma non si fida, anche Giaele fa arrabbiare l'amica: "Non vorrei che lui fosse il tuo piano B", il video.Un dono speciale per il matrimonio di Cintia Yanel Pini e Daniele Fincato. A far da «mediatore» con Papa Bergoglio il padre gesuita Rafael Velasco. La sposa: «Gli siamo infinitamente grati. É il regal ...