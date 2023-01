Dana Saber sbotta contro il Grande Fratello Vip 7 | le sue parole

continua a far parlare nella casa del Gf Vip per le sue continue discussioni e questa volta è stata la volta di Giaele De Donà. Tra le due concorrenti non c'è mai stata grande simpatia e ...Da quando è entrata nella casa del GF Vipha litigato con metà dei gieffini e tra questi c'è anche Giaele De Donà . La modella marocchina in questi giorni ha discusso nuovamente con la coinquilina e poco dopo si è messa a parlare e ...In queste ore fa discutere quanto detto da Dana Saber. La vippona ha parlato in arabo e rivolto un attacco a Giaele De Donà ...Dana continua ad accusare i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 delle stesse cose che fa lei: parlare in lingue diverse dall’italiano. E’ vero che Oriana e Luca lo fanno spesso ma sapete qual è la v ...