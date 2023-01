Dana insulta Giaele in arabo VIDEO | ecco la traduzione di quello che ha detto Sul web è bufera

(Di sabato 14 gennaio 2023)Saber continua a far parlare nella casa del Gf Vip per le sue continue discussioni e questa volta è stata la volta diDe Donà. Tra le due concorrenti non c’è mai stata grande simpatia e questa volta la modella marocchina ha sbottato in. Sul web alcuni utenti che conoscono la lingua, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Furioso litigio tra): “Non hai personalità, coniglio. Continua a fare la lecchina di…” “Stai rosicando perchè…” Gf Vip, Antonella si infuria (): “è un’ameba. Sputa cattiveria, all’inizio mi leccava…” Nella notte duro scontro Tavassi-Antonella. “Si vede che sei finta…” “Io sono l’unica che ...

Giaele in araboDonnamaria 'In realtàmi fa ridere, il suo problema è che ha dei cambi di umore da un secondo all'altr, un minuto ridi il momento dopo ti' 22.40'Sono stata isolata ma non da tutti: ...Gf Vip 7, Dana Saber parla in arabo e insulta Giaele De Donà: ecco la traduzione di ciò che ha detto . All’interno della Casa del Gf Vip 7 ...Gf Vip 7, Dana Saber parla in arabo e insulta Giaele Donà: ecco la traduzione di ciò che ha detto. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.