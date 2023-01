Dallo 0 - 7 di Vienna al tracollo del Maradona | Juve | le 10 sconfitte da incubo

Impossibile non inserire il risultato peggiore ottenuto dalla Juventus, nel turno preliminare di Coppa dei Campioni, il 1° ottobre 1958 al Prater di. Dopo il successo dell'andata per 3 - 1 a Torino sul Wiener Sportklub, il ritorno doveva essere più agevole. E invece si rivelerà un incubo: un 7 - 0 senza appello caratterizzato dai quattro ...La tecnica è lo strumento che può liberare l'Uomostato di schiavitù legato in primo luogo al ...Kalergi al pensiero che chiamiamo neoliberale che trae origine dalla Scuola Economica die ...Pubblichiamo da Sergio Lorenzutti Noi triestini quando parliamo del porto franco liquidiamo la faccenda con poche ma sentite parole. La sua storia invece è arzigogolata e sofferta per il rapporto co ...Si narra che sarebbero state la devozione e la gratitudine dei bavaresi verso gli irlandesi a dare il nome di Monaco, riferito al monaco itinerante, a quella che sarebbe divenuta la loro capitale. (da ...