Dalla suola verde al Club Cuoio di Toscana è protagonista a Pitti Uomo

(Di sabato 14 gennaio 2023)di- il consorzio conciario presieduto da Antonio Quirici - ha inaugurato, durante la seconda giornata di, il suodedicato agli «amanti». Amanti della bellezza, della tradizione, dell’artigianato e della sostenibilità; i valori che da 38 anni accompagnano questo brand, eccellenza delmade in Italy.diè infatti una risorsa unica e 100% naturale che dal 1985 lavora le sue pelli con concia vegetale lenta in vasca. Un procedimento basato sull’uso degli estratti naturali, i tannini di castagno, mimosa e quebracho. Il marchio, portavoce nel mondo di uno dei distretti leader della concia, da anni si impegna a supporto dei nuovi talenti della moda. Solo lo scorso anno,di ...

