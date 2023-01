Dakar 2023 | tappa di oggi Shaybah-Al Hofuf | orari | programma | tv | streaming | percorso

(Di sabato 14 gennaio 2023) Prosegue senza sosta la, sempre più vicina al suo epilogo:, sabato 14 gennaio, andrà in scena la tredicesima(e, dunque, la penultima) che condurrà i piloti daad Al-, lungo un insidiosodi ben 669 chilometri totali, di cui 154 di prova speciale. Tratto piuttosto breve di speciale, che riesce però sempre a celare pericoli e insidie per i piloti di tutte le categorie: superata la zona dell’Empty Quarter, per l’ultima voltasaranno protagoniste le dune (proprio in quel di); da evitare, inevitabilmente, errori di navigazione e sarà necessario (ove possibile) evitare imprevisti che potrebbero incidere negativamente sulla classifica generale. La certezza è che, anche ...

Maurizio Gerini è il copilota di Laia Sanz sulla Astara numero 222. La lorofin qui è stata molto travagliata, in particolare per il cappottamento nella quarta giornata avvenuto a circa 150 km/h. 'Siamo rimasti in gara per un pelo' dice ...Già, la BRX Prodrive è la macchina che David Richards voleva sul tetto dellaquest'anno, e che probabilmente solo la (mala) sorte ha reso (parzialmente) innocua. Probabilmente, vicende a parte, ...Ci avviciniamo sempre di più al traguardo. L'aria è effervescente. Ogni pilota vuole chiudere, vuole sigillare una faticosa Dakar 2023 nei migliori modi possibili. Guardandoci indietro c'è chi non è r ...