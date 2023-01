Dagli Usa 40 F-16 alla Turchia | il prezzo da pagare per allargare la Nato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gli alleati chiamano, gli Stati Uniti rispondono. La Casa Bianca è pronta a chiedere al Congresso l’approvazione della vendita di 40 jet militari di tipo F-16. A rivelarlo, in esclusiva, il Wall Street Journal, che cita fonti di alto livello del governo americano. Sembra un volo pindarico, ma non lo è. La mossa InsideOver.

Nel 1983 l'errore di un computer rischiò di innescare un conflitto nucleare . In una base militare a 145 km da Mosca, la macchina suggerì di rispondere a un attacco sferrato. Ma si era sbagliata: non c'erano missili in arrivo. Fu un uomo a evitare il disastro. Il tenente colonnello Stanislav Petrov impiegò quindici secondi per prendere la decisione giusta . "...... 'continueremo a supportare l' Ucraina in modo che si possa difendereattacchi della Russia, ... Il colloquio telefonico avuto oggi con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, è stato ...Arrivato ieri a Firenze dopo il ritorno dagli USA, Rocco Commisso sta riprendendo in mano le varie questioni legate alla Fiorentina. Tra queste ovviamente il Viola Park pronto ad ...Storia di Sam Altman, co-fondatore e Ceo di OpenAI, la società che ha stupito tutti con l'intelligenza artificiale di ChatGpt ...