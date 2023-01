Dagli strappi ad arte alle applicazioni sparkling | dalla silhouette Seventies al colore grigio

Leggi su amica

(Di sabato 14 gennaio 2023) Conoscere le tendenze jeans del momento è fondamentale per acquistare i modelli giusti ai saldi invernali. Approfittando dei prezzi ribassati, si possono fare infatti grandi affari. E accaparrarsi pezzi favolosi da indossare subito ma anche in primavera. Dando un’occhiata allo street style più modaiolo i trends appaiono subito evidenti. E ce n’è davvero per accontentare qualsiasi gusto e stile. Così come per mettere in risalto qualsiasi tipo di fisicità. Ecco quindi le 4 tendenze jeans più forti da acquistare adesso a prezzi smart. Strappati adI jeans strappati tornano prepotentemente alla ribalta. Dopo essere stati accantonati per alcuni anni, ora fanno di nuovo furore. A fare la differenza è però il tocco magico dei designer. Che usano tagli e buchi come fossero degli elementi decorativi. E dando loro una dignità totalmente diversa rispetto al passato. Grandi ...