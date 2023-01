Da oggi | tutti quelli che vogliono parlare Meloni | i paletti per evitare altri guai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le tensioni nella maggioranza corrono nei corridoi dei palazzi e nei retroscena della stampa. Forza Italia contro Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia contro Forza Italia. L'azzurro Giorgio Mulè definisce la premier Giorgia"logorroica", Francesco Lollobrigida (scrive il Foglio) ha detto che "sì, FdI è infuriata con Forza Italia". Silvio Berlusconi, sostiene la Stampa, si è lamentato dicendo che quello sulle accise sulla benzina è "il primo errore della signora". E Licia Ronzulli, fedelissima del Cav, ha polemizzato proprio con Lollobrigida: "Non accettiamo la sua narrazione". Risolta per il momento la partita con i benzinai, con lo sciopero congelato, ladeve riportare la calma in una maggioranza in fibrillazione. Per questo, come ricorda il Corriere della Sera, la leader di FdI ha deciso di "centralizzare" le ...