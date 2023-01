Da Garibaldi alla Meloni | “Qui si fa l’Italia o si muore!”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Battaglia di Calatafimi, 15 maggio 1860: Giuseppesi rivolge a Nino Bixio, che teme la preponderanza delle truppe borboniche, e gli grida forte: "Bixio, qui si fa l'Italia o si". Ecco, quasi 163 anni dopo, Giorgia, ancora con pigliono, ripete la stessa frase in chiusura della kermesse del suo partito a Milano L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Fatto Quotidiano

E lo fa con una citazione dell' eroe dei due mondi : 'Una frase attribuita adice 'qui o si fa l'Italia o si muore'. Io la penso proprio così'. La premier, intervenuta al termine di una ......delle prossime regionali e cita Giuseppea proposito dell'attuale momento storico. La premier sottolinea che non bisogna "temere scelte impopolari". Ci saranno "momenti difficili, ma "... Meloni alla convention di FdI cita Garibaldi: “Qui si fa l’Italia o si muore, la penso proprio… Il caso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La piccola si chiamava Syria. Indaga la Polizia: acquisite le cartelle cliniche e sentiti i genitori. Una neonata di soli 4 giorni è morta la notte sc ...Sabato, 14 gennaio 2023 Home > aiTv > Meloni cita Garibaldi: “Qui o si fa l’Italia o si muore” (Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 “Non voglio usare esempi più grandi di me, ma viene in mente la fr ...