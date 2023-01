Crotone | il Sindaco Vincenzo Voce | manca il personale alle dipendenze dell’Arpacal per il controllo dell’ambiente

(Di sabato 14 gennaio 2023) Preoccupa la carenza di organico a, l’Agenzia Regionale per la Protezionedella Calabria Preoccupa per le importanti attività che ricadono nelle competenze della stessa. A tale riguardo ilha scritto al Governatore Roberto Occhiuto manifestando tale apprensione. Nella nota indirizzata al presidente della Regione ilscrive: La città disi sta preparando a sfide importanti sia dal punto di vista della riqualificazione ambientale sia quella relativa ad una più complessiva rigenerazione urbana. I fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, altre risorse che abbiamo portato nelle casse comunali attraverso una programmazione specifica, la bonifica delle ex aree industriali e tanti altri temi che ...

