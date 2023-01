Crollo Juve | scatta la rifonzazione | da chi ripartire

Certezze e dubbi della Juventus Di certezze pochine, una sarà Danilo, che anche nel..., ti ricordi Il Monza è il prossimo avversario dei bianconeri e l'ultimo confronto, che poi è stato il ...Ila Napoli mostra le lacune bianconere tra panchina e campo Lacrolla a Napoli e con i bianconeri si sbriciola in una serata la filosofia del 'corto muso' associata a Massimiliano Allegri. ...Il 5-1 del Maradona demolisce le ambizioni di rimonta bianconere e mette a nudo le fragilità tecnico-tattiche della squadra e della filosofia di ...INVIATO A NAPOLI - Ripartire dopo una lezione come quella impartita dal Napoli di Spalletti, non è facile. Ma Allegri è stato chiaro nel post partita, a caldo, dopo i 5 gol incassati al Maradona: " No ...