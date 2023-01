Cristiano Ronaldo vuole Cuadrado all’Al-Nassr | la situazione

L'Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto la cifra per ingaggiarlo Lionel Messi potrebbe giocare controin Arabia Saudita Secondo indiscrezioni il club saudita Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 300 milioni di euro per ingaggiare il fuoriclasse argentino del Paris Saint ...Jorge Mendes voleva portarlo al Manchester United in uno scambio conma Victor, ben consigliato dal suo entourage, ha sempre creduto nel progetto azzurro e nella fiducia di ...Ha del clamoroso l'indiscrezione che coinvolge Messi: starebbe nascendo un affare da €300 milioni per raggiungere Cristiano Ronaldo.In vista della partita di Supercoppa, dove il Real Madrid affronterà il Barcellona in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha colto l'opportunità per salutare i suoi ex compagni di squadra.