Cristiano Malgioglio e Lunetta Savino gli ospiti di “Da noi … a ruota libera”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Francesca Fialdini – ph Assunta ServelloDomenica 15 gennaio, su Rai1, alle 17:20, si rinnova l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. A raccontarsi in questa nuova puntata saranno:, artista poliedrico dagli innumerevoli talenti, in una nuova fase della sua carriera, dopo aver condotto su Rai3 ‘Mi casa es tu casa” ed ora nuovamente in giuria nel varietà di Rai1 “Tali e Quali”., tra i protagonisti della seconda stagione di “Lolita Lobosco”, la serie tornata ...

L'annuncio è arrivato durante la trasmissione radiofonica I Lunatici , trasmessa da Rai Radio 2. Il cantautoreha rivelato che nel 2023 si sposerà; non si sa ancora con chi, dato che il nome del suo fidanzato attuale resta ancora segreto.ha usato, come di consueto, un tono ...ha annunciato il suo matrimonio: l'artista 77enne dovrebbe sposarsi prima dell' Eurovision . L'autore di Gelato al cioccolato vorrebbe come testimone Fiorello. Nel frattempo è ...Nel 2017, Cristiano Malgioglio aveva preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip 2 ma oltre che per il suo stile eclettico e la sua simpatia, il ...Cristiano Malgioglio: "Mi sposo prima dell'Eurovision, voglio Fiorello come testimone". Le dichiarazioni del 77enne su Sanremo.