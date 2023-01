Cremonese-Monza | striscione per Vialli | «Sempre con noi Gianluca» – ?

(Di sabato 14 gennaio 2023)peralla prima in casa del 2023 dei grigiorossi dopo la scomparsa dell’ex attaccante I tifosi dellahanno voluto ricordare con unol’indimenticabilealla prima in casa dopo la sua morte. Per?#pic.twitter.com/U1WEMpU622— Andrea Ettori (@AndreaEttori) January 14, 2023 «con noi» la semplice ma significativa frase per l’ex attaccante grigiorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

