Cremonese-Monza | le formazioni ufficiali | c'è Okereke | la scelta su Petagna

Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori in vista del primo match di questo sabato di Serie A Comunicate le scelte ufficiali di formazione di. Le due squadre in campo così. ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, che apre il palinsesto odierno della diciottesima giornata di Serie ASe non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo aver perso lo scontro diretto contro il Verona e ancora a caccia ...Le formazioni ufficiali di Cremonese e Monza. Fischio d'inizio ore 15:00 Dopo la sconfitta nel turno precedente contro l'Hellas Verona, la Cremonese di Alvini si prepara a scendere nuovamente in campo ...Di seguito le ultime dai campi su Cremonese-Monza raccolte dagli inviati di TMW: Cremonese-Monza - Sabato 14 gennaio, ore 15.00, stadio Zini Arbitra.