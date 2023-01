Cremonese-Monza 2-3 | il tabellino

Ildomina laallo Zini, vola sul 3 - 0, rischia di farsi rimontare ma regge e chiude sul 3 - 2, scalando la classifica mentre i grigiorossi sono sempre più ultimi con soli 7 punti. La ...Dopo il pokerissimo della squadra di Spalletti contro la Juventus, le milanesi sono obbligate a vincere. Alle 18 la squadra di Pioli di scena a Lecce, alle 20.45 quella di Inzaghi a San Siro contro il ...La Cremonese ci crede e si porta sotto di uno allo Zini contro il Monza. All’83’ lancio in avanti di Valeri per Ciofani che tocca appena per prolungarla. Dessers si avventa così sul pallone e con un t ...Vittoria importante in trasferta del Monza, che guidata da Palladino arriva a 21 punti. Partita a due facce, con i brianzoli che vanno in vantaggio di 3 gol prima della reazione dei padroni di casa:..