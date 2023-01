Cremonese | il ko con il Monza costa caro | esonerato Alvini

Sky Sport

CREMONA - Era l'ultima spiaggia per mister Alvini e purtroppo per lui la suasi è arenata anche sull'ultimo ostacolo: allo Zini passa il Monza e le conseguenze arrivano ...Massimiliano Alvini è stato ufficialmente esonerato dalla, attualmente ultima in classificasoli sette punti conquistati nelle prime diciotto partite: zero vittorie, sette pareggi e ... Cremonese-Monza 2-3, gol e highlights: Palladino evita la rimonta beffa Martedì sera l'esordio del Napoli di Luciano Spalletti in Coppa Italia. Gli azzurri scenderanno in campo per il primo turno ma la Cremonese che arriverà al Maradona con la ...lascia la Cremonese all’ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie. “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione ...