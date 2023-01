Cremonese | esonero in vista per Alvini Ecco il possibile sostituto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Con la sconfitta arrivata oggi pomeriggio contro il Monza per 2-3 l’avventura di Massimilianosulla panchina dellapotrebbe essere ormai giunta al capolinea. Il tecnico dei grigiorossi dopo la sconfitta di lunedì a Verona contro i gialloblù era chiamato quest’oggi a fare risultato nel derby lombardo contro il Monza per mantenere la sua panchina., scelto ilin panchina BallardiniLa sconfitta dellacontro il Monza è decisiva per l’di Massimiliano. Il tecnico toscano in questa stagione non è riuscito a vincere neanche una partita, ha collezionato 7 pareggi ed 11 sconfitte. Nel frattempo come riporta Sky Sport, laavrebbe ...