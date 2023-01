Cremonese; esonerato il tecnico Alvini

La Gazzetta dello Sport

CREMONA - Era l'ultima spiaggia per mister Alvini e purtroppo per lui la suasi è arenata anche sull'ultimo ostacolo: allo Zini passa il Monza e le conseguenze arrivano ...Fatale per il tecnico la sconfitta contro il Monza: laha deciso di esonerare Massimiliano Alvini Laha deciso di esonerare Massimiliano Alvini. Decisiva la sconfitta contro il Monza. Di seguito il comunicato del club. "U. S.comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo ... Cremonese, quarto ko di fila fatale ad Alvini: esonero ufficiale, in arrivo Ballardini Martedì sera l'esordio del Napoli di Luciano Spalletti in Coppa Italia. Gli azzurri scenderanno in campo per il primo turno ma la Cremonese che arriverà al Maradona con la ...All’ormai ex tecnico grigiorosso fatali in particolare le sconfitte con Verona e Monza Massimiliano Alvini non è più l’allenatore della Cremonese: a poche ore dal k.o. contro il Monza è infatti arriva ...