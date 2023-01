Cremonese | Ciofani | 'Pensavo di giocare dall'inizio | ma sono entrato con l'idea di incidere'

La Gazzetta dello Sport

Per Palladino "il calo non è stato per demerito del Monza ma per merito dellache si è alzata e ha messo tanti palloni alti consempre pericoloso. Dovevamo essere più bravi a fare ...Sembra finita e invece lasi risveglia segnando al 22' con un colpo di testa disu cross di Valeri. Di Gregorio sventa un paio di minacce ma alla fine capitola su Dessers, che ... Il Monza vola poi trema. Ma la doppietta di Caprari fa sprofondare la Cremonese La Cremonese contro il Monza ha perso la quarta sconfitta consecutiva. La squadra grigiorossa è sempre più in fondo alla classifica con 7 punti totalizzati in 18 giornate. Secondo ...SERIE A - I promossi e i bocciati della sfida disputata allo Zini. Il migliore in campo è Caprari, autore di una doppietta.