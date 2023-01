CR7 apre la pista | un altro campione potrebbe volare in Arabia

Leggi su chesuccede

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo in, anche unnel Medio Oriente per giocare contro il fenomeno portoghese. La trattativa tra l’Al-Nassr e Cr7 ha scioccato tutto il mondo del calcio, poiché il calciatore ex Manchester United andrà a percepire circa 200 milioni in due anni e mezzo tra ingaggio L'articolo proviene da CheSuccede.it.