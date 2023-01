Covid | ultime news Variante Kraken | l' Oms torna a consigliare mascherine al chiuso LIVE

(Di sabato 14 gennaio 2023) Secondo il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), esiste “una moderata probabilità” che lasoprannominata“diventi dominante” in Europa e causi “un aumento sostanziale del numero di casi dientro i prossimi uno o due mesi”. Ma non ci sono segnali di una sua maggiore gravità

Ilcontinua ad uccidere anziani e persone fragili. Nelle24 ore in Ciociaria ci sono state altre due vittime: si tratta di un uomo di 92 anni residente a Frosinone e di una donna di 79 anni ...... fatta eccezione per le dueedizioni, svoltesi in forma ridotta a causa delle restrizioni dovute all'emergenza. Alle ore 15.00 , esclusivamente i familiari dei quattro marinai, a bordo ...Kraken allunga i suoi tentacoli in Europa. Apparsa negli Stati Uniti, dove si è già ampiamente diffusa, la sottovariante di Omicron XBB.1.5 che prende il nome da un leggendario mostro marino ha attrav ...Più casi, ma non più gravi. Si può sintetizzare così la relazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Esiste ‘una moderata probabilità’ che la variante sopranno ...