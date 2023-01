Covid | prime ammissioni della Cina | quasi 60mila decessi tra l’8 dicembre e il 12 gennaio

(Di sabato 14 gennaio 2023)innel periodo compreso tra l’8e il 12. È la prima volta che le autorità cinesi forniscono un bilancio delle morti per coronavirus da quando hanno abbandonato la politica di zeroil mese scorso. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Jiao Yahui, direttore del dipartimento affari mediciCommissione nazionale di Sanità, ha reso noto che si sono registrati 5.503per crisi respiratorie e altri 54.345 in pazienti positivi acon patologie pregresse come tumore o malattie cardiovascolari. Secondo la commissione, il 90% deisi sono registrati tra over 65 con un’età media di 80,3 ...

... un paio di anni fa, durante il lockdownd a causa del, ha deciso di narrare direttamente e in ... dopo leprove in studio a partire da luglio di quell'anno, hanno tenuto il loro primo show ......la circolare del ministero della Salute che ha esteso l'utilizzo del vaccino anti -anche ai bambini di 6 mesi - 4 anni. In questo caso il via libera ha riguardato la vaccinazione con le...Long-Covid, una sindrome fastidiosa che si trascina a lungo, ma che alla fine, al massimo in 12 mesi, si estingue. Una notizia confortante per quanti hanno ...Il Ministero ha scelto la formulazione bivalente che potrà essere somministrata ai bambini fragili che abbiano complatato il ciclo primario da almeno ...