Covid oggi Lazio | 956 casi e 7 decessi | a Roma 524 contagi

... poiché il più grande importatore mondiale si lascerà alle spalle le chiusure per il, ... Attiva un abbonamentostesso e scopri i vantaggi che ti abbiamo riservato. ABBONATI E SOSTIENICINel pomeriggio di, sabato 14 gennaio, l'hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez è tornato ... come prevedono le rigide regole antiancora valide per questa edizione del reality di Alfonso ...Il bollettino della Sardegna registra oggi 154 casi confermati di positività al coronavirus, di cui 139 diagnosticati con tampone antigenico.CATANIA - Novità sulla rete e sull'attività dei punti tampone Covid dell'Asp di Catania. Chiuderanno, dal prossimo 16 gennaio, i drive-in dei Maas di ...