Covid oggi Cina | “60mila morti da inizio dicembre”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) –in, quasidecessi nel periodo compreso tra l’8e il 12 gennaio. E’ la prima volta che le autorità cinesi forniscono un bilancio delleper Coronavirus da quando hanno abbandonato la politica di zeroil mese scorso. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Jiao Yahui, direttore del dipartimento affari medici della Commissione nazionale di Sanità, ha reso noto che si sono registrati 5.503 decessi per crisi respiratorie e altri 54.345 in pazienti positivi acon patologie pregresse come tumore o malattie cardiovascolari. Secondo la commissione, il 90% dei decessi si sono registrati tra over 65 con un’età media di 80,3 anni. L’annuncio appare in contraddizione con quanto aveva annunciato il mese ...

Le autorità sanitarie cinesi hanno riferito che quasi 60.000 decessi sono da considerare correlati all'ondata di Covid-19 che sta flagellando il Paese dallo scorso mese, la più grave dalla ...