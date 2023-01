Covid in Toscana | 3 morti | oggi 14 gennaio E 346 nuovi contagiati 344 i ricoveri 11 in terapia intensiva

In questi due anni e mezzo abbiamo vissuto la piena fase del, sono entrato in carica a ottobre e quel giorno il bollettino portava 60 - 70 morti, una situazione drammatica. Adesso laè ...La cifra destinata all'Azienda USLnord ovest sarà utilizzata per realizzare o adeguare gli ... che sono state importanti nel periodo dell'emergenzaanche per la gestione della cronicità. ...Coronavirus, 346 nuovi casi. Tre i decessi. ono 346 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana ...Sono 346 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 277 con ...