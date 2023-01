Covid | dal ministero l' ok al vaccino contro Omicron 4 e 5 per i bimbi tra 5 e 11 anni

... oltre a sostenere i paesi in caso di altri shock economici come avvenuto nel caso del. ... considerando che da Bruxelles si lascia intendere che qualche rassicurazione, sia da Meloni che...... stimata10 al 20 % e non lo mettiamo certo in dubbio. Andreoni lo abbiamo imparato a conoscere ai tempi dele lo ricordiamo con i suoi baffoni bianchi e il suo aspetto sostanzialmente ...La fonte della notizia sono le autorità sanitarie di Pechino. Il numero di contagi sarebbe a quota 900 milioni di persone, quasi i due terzi della popolazione ...Scritte no vax sono apparse durante la notte sulle facciate del liceo Domenico Berti di Torino. Vernice rossa e frasi contro la tecnologia e l'agenda 2030 del ...