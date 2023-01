Covid | Bassetti a Oms | “Più che mascherina serve vaccinare di più”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La strategia non è rimettere le mascherine obbligatorie ma raccomandare le persone più fragili a vaccinarsi perché gli anticorpi decadono più velocemente negli anziani. Il ‘tesoretto’ accumulato nel 2021 si sta esaurendo e deve essere rimesso in piedi con il richiamo vaccinale”. Lo scrive su Twitter Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando le nuove linee guida dell’Oms che prevedono l’uso delle mascherine al chiuso in spazi affollati o poco ventilati e per gli asintomatici positivi all’isolamento suggerito scende da 10 a 5 giorni in assenza di tampone. L'articolo proviene da Italia Sera.

... migliorare l'aderenza tempestiva alla vaccinazione- 19, include le dosi di ciclo primario e ...fa arrabbiare ancora i no - vax: il rischio con Kraken In una valutazione del rischio l'...... migliorare l'aderenza tempestiva alla vaccinazione- 19, include le dosi di ciclo primario e ...: no ritorno a mascherine e telelavoro 'Al momento non credo che si possa valutare il ...Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale ... al chiuso in spazi affollati o poco ventilati e per gli asintomatici positivi al Covid l’isolamento suggerito ...Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) valuta il livello complessivo di rischio per l'Ue/Spazio economico europeo associato alla diffusione della ...