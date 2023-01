Costanza Caracciolo mette in mostra il panettone! Il perizoma non lascia scampo -Foto

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023)fa sognare i fans a suon di ricordi,in piscina con visuale panoramica da perdere la testa! L’ex velina bionda non sembra uscire di scena e, soprattutto in questo ultimo periodo, si sta dindo particolarmente in vena di regalare emozioni tramite scatti piccanti pubblicati sempre più di frequente sul suo profilo Instagram. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.