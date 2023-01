Costantino Bonaiuti | chi è l' assassino di Martina Scialdone | ingegnere e sindacalista all' Enav di 61 anni

RomaToday

L'uomo che avrebbe ucciso Martina Scialdone , avvocatessa di 35 anni, con un colpo di pistola si chiama. Ha 61 anni ed è un ingegnere impiegato all'Enav, la società italiana per l'assistenza ed il controllo del traffico aereo, ed ex sindacalista di Assivolo. La sua famiglia è ...Doveva essere una cena per riconciliarsi , un incontro organizzato davicino casa di Martina Scialdone , in un luogo conosciuto, che in qualche modo rassicurava l'avvocatessa di 35 anni. Le cose però sono andate diversamente. Prima la lite nel ... La lite al ristorante e lo sparo a bruciapelo: così è stata uccisa Martina Scialdone L'uomo che avrebbe ucciso Martina Scialdone, avvocatessa di 35 anni, con un colpo di pistola si chiama Costantino Bonaiuti. Ha 61 anni ed è un ingegnere impiegato all'Enav, la società italiana per ...Come è morta Martina Scialdone La lite nel ristorante, poi lei impaurita si è rintanata nei bagni del locale prima di convincersi ad uscire per parlare col suo ex in strada. Infine ...