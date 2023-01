Costa Concordia - Trappola in mare | stasera in tv | le anticipazioni

(Di sabato 14 gennaio 2023) A undici anni dal naufragio della nave, il canale Nove propone oggi 14 gennaio alle 21.25 un documentario dal titolo "in". Ricostruzione di una tragedia: dalle 32 persone che in tale...

Ieri le commemorazioni a undici anni dal naufragio dellaal Giglio. Ortelli: 'Tragedia che ha portato ...AGI/Vista - "Oggi il pensiero non può non andare alle 32 vittime della tragedia della. Undici anni fa in una situazione estrema, e quasi con la certezza di non uscire vivi da quel gigante d'acciaio, riuscimmo a salvare 60 persone bloccate nella nave". Questo il ricordo ...E' stata una giornata intima e sobria quella di ieri, riservata ai gigliesi ed a coloro che spontaneamente hanno voluto partecipare. La giornata del ricordo in cui il Giglio ha celebrato l'undicesimo ...Intervista a Francesca Maffini che quel 13 gennaio del 2012 era coordinatrice dell'Ufficio Stampa del Dipartimento di Protezione Civile ...