Cos’è il Web3 e quando arriverà in Italia | cosa cambia per gli utenti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo qualche anno in cui abbiamo assistito ad una inevitabile fase di transizione e adattamento in cui le generazioni più attempate hanno dovuto adeguarsi ai nuovi meccanismi della contemporaneità, oggi possiamo affermare che la stragrande maggioranza dei cittadinini abbia ormai una confidenza (più o meno consolidata) con l’utilizzo di internet. Dal cellulare al pc, passando per la smart TV, il tablet e tutti gli altri dispositivi presenti sul mercato: sono davvero infiniti i modi con cui è possibile connettersi all’online nella società moderna. Un mondo in cui tutto – dalle relazioni personali all’ambito lavorativo, passando per gli spostamenti, gli hobbies, gli acquisti, ovviamente i social network (entrati in una crisi senza precedenti) e ogni altra attività praticabile dall’uomo – pare essere vincolata all’utilizzo del web e delle tante piattaforme che vi ...