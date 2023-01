Cosa diceva di Osimhen prima della partita | Bremer | figuraccia mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gleisonè stato il peggiore in campo per la Juventus. Il difensore acquistato in estate dal Torino non ha retto il confronto con Victor, anzi è andato in confusione totale ed è naufragato insieme a tutta la squadra: una prestazione da 3 in pagella, quella del brasiliano, per gran parte dei quotidiani sportivi. C'è anche chi ha tirato fuori alcune dichiarazioni di qualche mese fa che imbarazzano ulteriormente. Intervistato da Dazn, il difensore aveva spiegato come fermare Victor, che nello scorso campionato era andato in difficoltà contro di lui: “Con palla libera, devi scappare sempre. Conprendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano”. E invece nellapiù importante, quella tra Napoli e Juve, è stato proprio ...