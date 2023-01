Conte butta a mare Salvini

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sarà uno degli argomenti del decreto legge che vedrete pubblicato in Gazzetta ufficiale', ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il governo ritoccherà dunque il decreto ...

ha dichiarato ai giudici: 'Ricordo di avere scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta dissi che non si potevano respingere i minori, la seconda invece che c'erano sei paesi europei ...E infine la supercazzola, quella proprio no, Giorgia, quella si addice all'avvocato Giuseppe... Quel che è certo è che quando si comincia a mentire è segno chemale. Un primo segno di ...È ripreso nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il processo "Open Arms", che vede il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti ...Costi, sconti, self: un pomeriggio a Vicenza. C’è comprensione tra automobilisti e benzinai. «Colpa della Meloni Qua ci vorrebbe lo Zio...» ...