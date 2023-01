Consegue la patente e la notte successiva gli viene ritirata

(Di sabato 14 gennaio 2023) Non ha goduto delladi guida nemmeno per 24 ore. Infatti ladopo averla conseguita, avendo causato un incidente stradale autonomo, senza gravinze, è stata sottoposta a test ...

Protagonista del singolare episodio un venticinquenne di nazionalità filippina, che, evidentemente disorientato per l'assunzione di alcol, nella notte successiva al conseguimento dellasi è ...... contestualmente all'espletamento dei rilievi del sinistro, lo stato di grave alterazione del conducente, ritirando immediatamente la. Il conducente è stato denunciato all'autorità ...Aveva appena preso la patente, ma se l'è goduta per pochissimo tempo, perché dopo nemmeno 24 ore gli è stata ritirata. Accade a Reggio Calabria dove un ragazzo ...(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 GEN - Non ha goduto della patente di guida nemmeno per 24 ore. Infatti la notte dopo averla conseguita, avendo causato un incidente stradale autonomo, senza gravi consegue ...