Condominio | è possibile portare animali in ascensore?

La Legge per Tutti

L' Enea ha iniziato a fare alcuni calcoli in merito a unastima di spesa: in uncon una ventina di appartamenti, si potrà "saltare" di tre classi energetiche spendendo circa ...Alle 13 è previsto il ritorno alla trattoria del castello, dove saràpranzare con un menu ... in età ormai adulta, tornano a vivere nello stessoin cui erano cresciuti insieme da ... Convocazione urgente assemblea condominiale: come funziona "Al momento sono state soccorse 39 persone, tra cui 6 bambini. 25 persone sono morte, incluso un minorenne. 73 persone sono rimaste ferite, tra cui 13 bambini. 43 persone sono disperse", ha riferito i ...Scarsa sicurezza a causa della poca illuminazione , locali sfitti , sporcizia . Una situazione preoccupante e di abbandono . Abbiamo avuto un ...