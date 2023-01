Comune Pizzighettone | Concorso per 1 Amministrativo Contabile

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo, la Risorsa idonea sarà assegnata al settore contabilità e sviluppo, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contrato a tempo pieno ed indeterminato. Regione Lombardia pubblica sempre nuovi Bandi per diversi tipi di Professionalità, Posizioni Aperte.com li seleziona e inserisce in apposite Categorie per favorirne la consultazione. Resta collegato al nostro sito e valuta tutte le opportunità. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore ...