Comune di Ronco Scrivia | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Questo Bando si riferisce ad undella Città Metropolitana di Genova nella Regione Liguria, Posizioni Aperte.com ha voluto favorire chi ha interesse alle offerte in zona ed ha creato Categorie Specifiche, cercale nella voce Approfondimenti. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto didi categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ...